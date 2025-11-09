ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Perma-Fix Environmental Services Aktie

WKN DE: A1W5VC / ISIN: US7141572039

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Perma-Fix Environmental Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Perma-Fix Environmental Services wird am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Perma-Fix Environmental Services im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,570 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 16,3 Millionen USD gegenüber 16,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,03 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,530 USD, gegenüber -1,330 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 62,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 59,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

