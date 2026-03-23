Perma-Fix Environmental Services Aktie

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WKN DE: A1W5VC / ISIN: US7141572039

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23.03.2026 07:01:06

Ausblick: Perma-Fix Environmental Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Perma-Fix Environmental Services wird am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Perma-Fix Environmental Services im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,094 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,220 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Perma-Fix Environmental Services 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 17,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Perma-Fix Environmental Services 14,7 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,519 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,330 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 63,7 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 59,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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