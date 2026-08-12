Perma-Fix Environmental Services Aktie
WKN DE: A1W5VC / ISIN: US7141572039
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Perma-Fix Environmental Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Perma-Fix Environmental Services wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Perma-Fix Environmental Services für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,310 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Perma-Fix Environmental Services nach der Prognose von 1 Analyst 12,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 11,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,800 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,750 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 63,5 Millionen USD, gegenüber 61,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Perma-Fix Environmental Services Inc
|
12.08.26
|Ausblick: Perma-Fix Environmental Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: Perma-Fix Environmental Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Perma-Fix Environmental Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.03.26
|Ausblick: Perma-Fix Environmental Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Perma-Fix Environmental Services Inc
Aktien in diesem Artikel
|Perma-Fix Environmental Services Inc
|16,44
|8,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.