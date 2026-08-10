Perma-Fix Environmental Services Aktie

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WKN DE: A1W5VC / ISIN: US7141572039

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Perma-Fix Environmental Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Perma-Fix Environmental Services wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,310 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 12,9 Millionen USD gegenüber 14,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,58 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,800 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,750 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 61,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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