Ausblick: Perma-Pipe International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Perma-Pipe International wird am 09.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,550 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 6,89 Prozent auf 51,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 2,11 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 221,0 Millionen USD, gegenüber 210,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at