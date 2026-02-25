Ausblick: Perrigo Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Perrigo Company gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,785 USD aus. Im letzten Jahr hatte Perrigo Company einen Verlust von -0,320 USD je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,10 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,77 USD je Aktie, gegenüber -1,250 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,25 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at