Perrigo Company Aktie

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WKN DE: A1XAEY / ISIN: IE00BGH1M568

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Perrigo Company stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Perrigo Company lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Perrigo Company die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,340 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,01 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD im Vergleich zu -10,290 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 4,06 Milliarden USD, gegenüber 4,25 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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