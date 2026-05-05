Ausblick: Perrigo Company verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Perrigo Company öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,307 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Perrigo Company noch -0,050 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,04 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD, wohingegen im Vorjahr noch -10,290 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,11 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,25 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at