Persistent Systems Aktie

Persistent Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A409K5 / ISIN: INE262H01021

19.01.2026 07:01:06

Ausblick: Persistent Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Persistent Systems wird am 20.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 29,14 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Persistent Systems 24,28 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 31 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,00 Prozent auf 37,36 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Persistent Systems noch 30,62 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 38 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 118,00 INR, während im vorherigen Jahr noch 91,22 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 38 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 144,98 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 119,39 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX und DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Zum Wochenstart geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

