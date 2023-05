Ausblick: Personalis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Personalis wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,583 USD. Das entspräche einem Gewinn von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,630 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Personalis nach den Prognosen von 4 Analysten 17,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,153 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,480 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 70,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 65,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at