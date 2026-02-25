Ausblick: Personalis vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Personalis wird am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,288 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,939 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,370 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 69,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 84,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at