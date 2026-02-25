Personalis Aktie

WKN DE: A2PLTK / ISIN: US71535D1063

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Personalis vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Personalis wird am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,288 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,939 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,370 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 69,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 84,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Personalis Inc Registered Shs

Analysen zu Personalis Inc Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Personalis Inc Registered Shs

