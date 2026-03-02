Ausblick: Pet Valu zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pet Valu stellt am 03.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,510 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pet Valu 0,410 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 11,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 329,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 295,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,64 CAD, gegenüber 1,22 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,18 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,10 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at