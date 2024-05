Ausblick: Petco Health and Wellness Company A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Petco Health and Wellness Company A veröffentlicht am 22.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,057 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 470,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,010 USD je Aktie erzielt worden waren.

Petco Health and Wellness Company A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,062 USD im Vergleich zu -4,790 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 6,13 Milliarden USD, gegenüber 6,26 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at