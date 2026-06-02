Petco Health and Wellness Compan a Aktie

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WKN DE: A2QL60 / ISIN: US71601V1052

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02.06.2026 07:01:06

Ausblick: Petco Health and Wellness Company A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Petco Health and Wellness Company A wird sich am 03.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,014 USD je Aktie gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,49 Milliarden USD aus – eine Minderung von 0,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Petco Health and Wellness Company A einen Umsatz von 1,49 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,200 USD, gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 5,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,96 Milliarden USD generiert worden waren.

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