Petco Health and Wellness Compan a Aktie

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WKN DE: A2QL60 / ISIN: US71601V1052

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01.09.2026 07:01:06

Ausblick: Petco Health and Wellness Company A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Petco Health and Wellness Company A öffnet am 02.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,071 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,49 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Petco Health and Wellness Company A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,49 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,196 USD, gegenüber 0,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 6,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,96 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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