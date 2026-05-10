Ausblick: Petrobras gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Petrobras präsentiert am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,41 BRL aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,72 Prozent verringert. Damals waren 2,73 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Petrobras in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 131,53 Milliarden BRL im Vergleich zu 123,14 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,79 BRL prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,54 BRL je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 559,12 Milliarden BRL umgesetzt werden sollen, gegenüber 497,55 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at