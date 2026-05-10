Ausblick: Petrobras gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Petrobras gibt am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,964 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Petrobras 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Petrobras nach den Prognosen von 8 Analysten 26,30 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,06 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,90 USD, gegenüber 3,06 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 110,38 Milliarden USD im Vergleich zu 89,06 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at