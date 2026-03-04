Ausblick: Petrobras öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Petrobras präsentiert in der am 05.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,576 USD je Aktie gegenüber -0,450 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,78 Prozent auf 23,01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,06 USD je Aktie, gegenüber 1,05 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 89,04 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 91,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at