Ausblick: Petrobras präsentiert Quartalsergebnisse

Petrobras stellt am 05.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,51 BRL je Aktie gegenüber -1,320 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 120,09 Milliarden BRL aus – eine Minderung von 0,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Petrobras einen Umsatz von 121,27 Milliarden BRL eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,03 BRL prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,84 BRL je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 468,42 Milliarden BRL umgesetzt werden sollen, gegenüber 490,83 Milliarden BRL im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at