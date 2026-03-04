Ausblick: Petrobras stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Petrobras präsentiert in der am 05.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 BRL. Im Vorjahresquartal waren -1,320 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 120,09 Milliarden BRL – das wäre ein Abschlag von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121,27 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,03 BRL. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,84 BRL einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 468,42 Milliarden BRL aus, nachdem im Zeitraum zuvor 490,83 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

