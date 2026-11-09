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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Petrobras stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Petrobras wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,51 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,54 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 37,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 175,64 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren noch 127,91 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,51 BRL, gegenüber 8,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 625,56 Milliarden BRL geschätzt, nachdem im Vorjahr 497,55 Milliarden BRL generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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