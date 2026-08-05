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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Petrobras stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Petrobras wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,64 BRL je Aktie gegenüber 2,07 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Petrobras in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 160,72 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren noch 119,13 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,82 BRL je Aktie, gegenüber 8,54 BRL je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 573,84 Milliarden BRL fest. Im Vorjahr waren noch 497,55 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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