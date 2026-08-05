Petrobras Aktie
WKN: 932443 / ISIN: BRPETRACNOR9
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Petrobras vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Petrobras wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,64 BRL. Dies würde einem Zuwachs von 75,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Petrobras 2,07 BRL je Aktie vermeldete.
Petrobras soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 160,72 Milliarden BRL abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,13 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,82 BRL im Vergleich zu 8,54 BRL im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 573,84 Milliarden BRL, gegenüber 497,55 Milliarden BRL ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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