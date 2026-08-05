Petrobras Aktie
WKN: 615375 / ISIN: US71654V1017
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Petrobras veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Petrobras präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,43 USD. Dies würde einem Zuwachs von 95,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Petrobras 0,730 USD je Aktie vermeldete.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 31,48 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 49,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 21,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,27 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 112,76 Milliarden USD, gegenüber 89,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs)
|
05.08.26
|Ausblick: Petrobras veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Petrobras legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Petrobras gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Petrobras stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: Petrobras öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Petrobras öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) (spons. ADRs)
|13,85
|-3,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.