Ausblick: Petrobras zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Petrobras gibt am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,41 BRL aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,72 Prozent verringert. Damals waren 2,73 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 6,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 131,53 Milliarden BRL gegenüber 123,14 Milliarden BRL im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,79 BRL, wohingegen im Vorjahr noch 8,54 BRL vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 559,12 Milliarden BRL erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 497,55 Milliarden BRL waren.

Redaktion finanzen.at