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WKN: 615375 / ISIN: US71654V1017

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Petrobras zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Petrobras wird am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,32 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Petrobras in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 33,09 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 23,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,06 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 120,38 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 89,06 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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