Ausblick: PetroChina gewährt Anlegern Blick in die Bücher

PetroChina wird am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass PetroChina für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,210 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll PetroChina mit einem Umsatz von insgesamt 675,50 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 702,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,83 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,869 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,900 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 2.787,38 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 2.730,89 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

