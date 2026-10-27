Ausblick: PetroChina gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PetroChina wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,270 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PetroChina noch 0,250 HKD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 737,84 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 785,82 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,02 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,930 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 3.149,24 Milliarden CNY, gegenüber 2.884,86 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at