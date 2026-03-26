PetroChina Aktie
WKN DE: A0M4YQ / ISIN: CNE1000003W8
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26.03.2026 07:01:06
Ausblick: PetroChina öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
PetroChina öffnet am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,153 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 HKD erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 709,67 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 737,22 Milliarden HKD erzielt wurde.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,862 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,980 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 2.834,68 Milliarden CNY, gegenüber 2.993,50 Milliarden HKD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
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