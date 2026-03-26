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26.03.2026 07:01:06

Ausblick: PetroChina präsentiert Quartalsergebnisse

PetroChina wird am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,153 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PetroChina noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 CNY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PetroChina in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 709,67 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 680,29 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,860 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,900 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 2.846,00 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2.730,89 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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