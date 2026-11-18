Petrodorado Energy Aktie
WKN DE: A2PXKZ / ISIN: CA77544C1041
|
18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Petrodorado Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Petrodorado Energy wird am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,005 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 16,9 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 28,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,2 Millionen CAD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,030 CAD, gegenüber -0,050 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 74,4 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 56,9 Millionen CAD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Petrodorado Energy Ltd Registered Shs -B-
|
18.11.26
|Ausblick: Petrodorado Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.11.26
|Erste Schätzungen: Petrodorado Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.08.26
|Ausblick: Petrodorado Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Petrodorado Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Petrodorado Energy Ltd Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Petrodorado Energy Ltd Registered Shs -B-
|0,30
|-1,67%