Ausblick: Petroleo Brasileiro informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Petroleo Brasileiro wird am 05.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,573 USD gegenüber -0,450 USD im Vorjahresquartal.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 20,77 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 23,09 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,09 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 89,52 Milliarden USD, gegenüber 91,05 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at