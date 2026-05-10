Ausblick: Petroleo Brasileiro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Petroleo Brasileiro stellt am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,991 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Petroleo Brasileiro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,930 USD in den Büchern gestanden.

Petroleo Brasileiro soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,40 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,06 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 111,21 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 89,06 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at