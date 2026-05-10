Petroleo Brasileiro Aktie
WKN: 541501 / ISIN: US71654V4086
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Petroleo Brasileiro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Petroleo Brasileiro stellt am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,991 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Petroleo Brasileiro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,930 USD in den Büchern gestanden.
Petroleo Brasileiro soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,40 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,06 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 111,21 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 89,06 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Petroleo Brasileiro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Petroleo Brasileiro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: Petroleo Brasileiro informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Petroleo Brasileiro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (spons. ADRs)
|17,25
|-0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.