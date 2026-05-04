Ausblick: Pexip informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pexip lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,973 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,650 NOK je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,27 Prozent auf 352,4 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 348,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,52 NOK, während im vorherigen Jahr noch 2,02 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,31 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,23 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at