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WKN DE: A2P39H / ISIN: NO0010840507

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Pexip mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pexip wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,044 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pexip 0,420 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 30,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 281,1 Millionen NOK erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,307 USD je Aktie, gegenüber 2,02 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 140,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 1,23 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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