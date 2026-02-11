Ausblick: Pexip stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pexip wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,579 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Pexip einen Gewinn von 0,590 NOK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 5,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 349,2 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 332,5 Millionen NOK umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,08 NOK, gegenüber 1,16 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,24 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,12 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

