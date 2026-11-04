Ausblick: Pexip zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pexip öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,057 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pexip 0,250 NOK je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 30,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 265,6 Millionen NOK erzielt wurde.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,330 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,02 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 141,2 Millionen USD, gegenüber 1,23 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net