Ausblick: Peyto Exploration Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Peyto Exploration Development wird sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,500 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 13,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Peyto Exploration Development 0,440 CAD je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 331,5 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 32,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,39 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,09 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,48 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,06 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at