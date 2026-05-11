Peyto Exploration & Development Aktie

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WKN DE: A1H5LQ / ISIN: CA7170461064

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Peyto Exploration Development stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Peyto Exploration Development wird am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,795 CAD gegenüber 0,570 CAD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Peyto Exploration Development in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 403,1 Millionen CAD im Vergleich zu 294,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,57 CAD im Vergleich zu 2,09 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,49 Milliarden CAD, gegenüber 1,06 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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