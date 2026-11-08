Peyto Exploration & Development Aktie
WKN DE: A1H5LQ / ISIN: CA7170461064
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Peyto Exploration Development zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Peyto Exploration Development wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,397 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,450 CAD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 50,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 328,7 Millionen CAD gegenüber 218,8 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,28 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,09 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,47 Milliarden CAD, gegenüber 1,06 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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