Ausblick: Peyto Exploration Development zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Peyto Exploration Development wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,397 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,450 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 50,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 328,7 Millionen CAD gegenüber 218,8 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,28 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,09 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,47 Milliarden CAD, gegenüber 1,06 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net