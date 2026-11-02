Ausblick: Pfizer India gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pfizer India wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 53,23 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 41,32 INR je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,44 Prozent auf 6,84 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 178,73 INR, gegenüber 157,92 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 26,60 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,20 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net