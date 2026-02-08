Pfizer India Aktie
WKN DE: 172882 / ISIN: INE182A01018
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Pfizer India stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pfizer India stellt am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 36,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 27,89 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,79 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,38 Milliarden INR umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 162,93 INR je Aktie, gegenüber 167,79 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 24,28 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 22,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pfizer India Ltd
|
07:01
|Ausblick: Pfizer India stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Pfizer India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Pfizer India Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Pfizer India Ltd
|4 594,25
|-2,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.