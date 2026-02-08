Ausblick: Pfizer India stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pfizer India stellt am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 36,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 27,89 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,79 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,38 Milliarden INR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 162,93 INR je Aktie, gegenüber 167,79 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 24,28 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 22,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at