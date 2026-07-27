Ausblick: Pfizer India stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pfizer India stellt am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 45,20 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,85 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 41,91 INR je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Pfizer India nach den Prognosen von 3 Analysten 6,44 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,03 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 183,60 INR im Vergleich zu 157,92 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 27,38 Milliarden INR, gegenüber 25,20 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at