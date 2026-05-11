Ausblick: Pfizer India verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pfizer India wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 40,25 INR gegenüber 72,34 INR im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,92 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,40 Milliarden INR aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 163,25 INR im Vergleich zu 167,79 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 25,29 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 22,81 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at