Ausblick: Pfizer veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Pfizer präsentiert demnächst die Bilanzzahlen zum jüngst beendeten Jahresviertel. Das sehen Analysten voraus.

Pfizer öffnet am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,567 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,15 Prozent auf 16,85 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 23 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,12 USD, gegenüber 1,41 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 61,94 Milliarden USD im Vergleich zu 63,63 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at