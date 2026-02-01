Ausblick: PG Electroplast gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PG Electroplast lässt sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PG Electroplast die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,71 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 16,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,47 INR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 24,24 Prozent auf 12,02 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte PG Electroplast noch 9,68 Milliarden INR umgesetzt.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,43 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 10,74 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 55,66 Milliarden INR, gegenüber 48,33 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at