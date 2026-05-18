Ausblick: PG Electroplast präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PG Electroplast äußert sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,20 INR gegenüber 5,32 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 18,90 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,10 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,19 INR im Vergleich zu 10,74 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 56,12 Milliarden INR, gegenüber 48,33 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at