PG Electroplast Aktie
WKN DE: A40JA1 / ISIN: INE457L01029
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18.05.2026 07:01:06
Ausblick: PG Electroplast präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PG Electroplast äußert sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,20 INR gegenüber 5,32 INR im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 18,90 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,10 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,19 INR im Vergleich zu 10,74 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 56,12 Milliarden INR, gegenüber 48,33 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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