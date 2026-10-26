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WKN DE: A40JA1 / ISIN: INE457L01029

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: PG Electroplast stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PG Electroplast wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,000 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 INR erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,49 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 29,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,55 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,04 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,91 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 68,20 Milliarden INR, gegenüber 51,53 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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