Ausblick: Pharma Equity Group A-S Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Pharma Equity Group A-S Registered veröffentlicht am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Pharma Equity Group A-S Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 DKK vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,010 DKK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das vergangene Quartal soll Pharma Equity Group A-S Registered mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen DKK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst . Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,000 DKK, gegenüber -0,020 DKK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 15,0 Millionen DKK, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen DKK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at