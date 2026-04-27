Pharmaron Beijing a Aktie

Pharmaron Beijing a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PNYM / ISIN: CNE100003JW4

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Pharmaron Beijing A legt Quartalsergebnis vor

Pharmaron Beijing A lädt am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,210 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pharmaron Beijing A ein EPS von 0,170 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 13,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3,51 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,10 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,940 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,29 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 14,06 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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